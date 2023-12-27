Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de firari dolandırıcı dolapta yakalandı
Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:31 Son Güncelleme: 27.12.2023 16:43

Kayseri’de firari dolandırıcı dolapta yakalandı

Kayseri’de internetten ilan veren satıcılarla anlaşıp, ürün karşılığında sahte altın vererek 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandıran suç makinesi T.S. (23), mutfak dolabında yakalandı. T.S’nin yakalanmamak için mutfak dolabının içerisine gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de firari dolandırıcı dolapta yakalandı

Kayseri'de internet sitelerine ilan veren vatandaşları takibe alan T.S, ürünü alacağını söyleyerek vatandaşları belirttiği konumlara çağırdı. T.S, burada vatandaşlara ürün karşılığında sahte altın verdi. S.T, bu yöntemle 10 kişiyi 210 bin lira dolandırdı.

Altınların sahte çıkması üzerine mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Kayseri polisi, T.S'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisin tespit ettiği adresine baskın yaptığı T.S, mutfak dolabının içerisine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

T.S'nin dolandırıcılık suçunun yanı sıra hırsızlık ve kasten adam öldürme suçlarından da arandığı ortaya çıktı. T.S emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak
İki portre bir eleman
Gübretaş’ta işlemler mercek altında
‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan vatandaşlara 'şerefsizler' demişti! Vatandaşlar adliyeye akın etti: Fatih Altaylı'ya suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de firari dolandırıcı dolapta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA