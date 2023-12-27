Kayseri’de firari dolandırıcı dolapta yakalandı

Kayseri'de internet sitelerine ilan veren vatandaşları takibe alan T.S, ürünü alacağını söyleyerek vatandaşları belirttiği konumlara çağırdı. T.S, burada vatandaşlara ürün karşılığında sahte altın verdi. S.T, bu yöntemle 10 kişiyi 210 bin lira dolandırdı.

Altınların sahte çıkması üzerine mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Kayseri polisi, T.S'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisin tespit ettiği adresine baskın yaptığı T.S, mutfak dolabının içerisine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

T.S'nin dolandırıcılık suçunun yanı sıra hırsızlık ve kasten adam öldürme suçlarından da arandığı ortaya çıktı. T.S emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.