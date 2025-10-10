Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de firari FETÖ üyelerine operasyon: 3 hükümlü yakalandı
Kayseri’de firari FETÖ üyelerine operasyon: 3 hükümlü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan 3 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında, yine FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve ByLock kullanıcısı olan M.Y.T. de gözaltına alındı. M.Y.T.'nin de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Bir diğer operasyonda ise, 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.O.T saklandığı adreste yakalandı. 3 firari emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

