Kayseri’de firari FETÖ üyelerine operasyon: 3 hükümlü yakalandı

Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında, yine FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve ByLock kullanıcısı olan M.Y.T. de gözaltına alındı. M.Y.T.'nin de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Bir diğer operasyonda ise, 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.O.T saklandığı adreste yakalandı. 3 firari emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.