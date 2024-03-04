Kayseri’de fırıncıyla oto yıkamacının kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Alparslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacı Osman Tüşümel, oğluyla husumeti bulunan fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün işyerine gitti. Osman Tüşümel girdiği fırında Lütfullah Tüysüz'e tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu. Ateşe ateşle karşılık veren Lütfullah Tüysüz'de üzerinde bulunan iki tabancayla Osman Tüşümel'e kurşun yağdırdı.

Osman Tüşümel vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Osman Tüşümel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından vurulan Lütfullah Tüysüz ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.