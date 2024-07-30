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Giriş Tarihi: 30.7.2024 18:27 Son Güncelleme: 30.7.2024 18:39

Kayseri’de freni patlayan halk otobüsü 2 yaya çaptı

Kayseri'de freni patlayan halk otobüsü, kaldırımda yürüyen iki yaya çaptı. Yaklaşık 1 kilometre sonra durabilen halk otobüsünün şoförü ile otobüsten atlayan bir kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de freni patlayan halk otobüsü 2 yaya çaptı

Merkez Melikgazi İlçesi Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda seyreden M.G idaresindeki 38 AB 334 plakalı özel halk otobüsünün freni patladı. Kaldırıma çıkan otobüs yayalar Celalettin T. ve Esma D.'ye çarptı. Trafik ışık ve levhalarını devirerek yoluna devam eden otobüs daha sonra alt geçide girdi. Otobüs hareket halindeyken Mesut B, adlı yolcu da otobüsten atlayarak yaralandı.

Yaklaşık 1 kilometre sonra durabilen halk otobüsünün yaralı şoförü M.G ile birlikte toplam 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de freni patlayan halk otobüsü 2 yaya çaptı
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