Kayseri’de freni patlayan halk otobüsü 2 yaya çaptı

Merkez Melikgazi İlçesi Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda seyreden M.G idaresindeki 38 AB 334 plakalı özel halk otobüsünün freni patladı. Kaldırıma çıkan otobüs yayalar Celalettin T. ve Esma D.'ye çarptı. Trafik ışık ve levhalarını devirerek yoluna devam eden otobüs daha sonra alt geçide girdi. Otobüs hareket halindeyken Mesut B, adlı yolcu da otobüsten atlayarak yaralandı.

Yaklaşık 1 kilometre sonra durabilen halk otobüsünün yaralı şoförü M.G ile birlikte toplam 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.