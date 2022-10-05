Kayseri’de freni patlayan kamyon elektrik trafosuna çarptı! Kamyon şoförü hayatını kaybetti

Özvatan İlçesinde akşam saatlerinde taş yükü bulunan kamyonun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen kamyonun şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün kimlik tespit çalışmaları sürürken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon şoförünün cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.