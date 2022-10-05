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Giriş Tarihi: 5.10.2022 23:16 Son Güncelleme: 5.10.2022 23:52

Kayseri’de freni patlayan kamyon elektrik trafosuna çarptı! Kamyon şoförü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Özvatan İlçesinde freni patlayan taş yüklü kamyon elektrik trafosuna çarptı. Kazada kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de freni patlayan kamyon elektrik trafosuna çarptı! Kamyon şoförü hayatını kaybetti

Özvatan İlçesinde akşam saatlerinde taş yükü bulunan kamyonun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen kamyonun şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün kimlik tespit çalışmaları sürürken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon şoförünün cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de freni patlayan kamyon elektrik trafosuna çarptı! Kamyon şoförü hayatını kaybetti
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