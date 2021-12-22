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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:26

Kayseri'de fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!

DHA
Kayseri’de fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!

Kayseri'de hareketli anlar yaşandı... Maddi durumu kötü olan kadınları fuhşa sürükledikleri belirlenen 5'i kadın, 10 kişi, gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D. ve aynı aileden G.Ö., S.Ö., K.Ö. ve S.Ö.'nün maddi durumu kökü olan kadınları fuhşu sürüklediklerini tespit etti. Şüphelilerin yer temin edip imkan ve aracılık sağladıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi evlerini ve tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, kadınların, evini kullandıran erkeklere ilişkiye girmelerini sağladıkları saptandı. Birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri ve çevre illerden iletişime geçtikleri erkeklerle kadınları buluşturup fuhşa aracılık ettikleri belirlendi.
Şüpheliler, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki sorguları sürüyor.

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Kayseri'de fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!
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