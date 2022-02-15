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Giriş Tarihi: 15.2.2022 13:39 Son Güncelleme: 15.2.2022 13:55

Kayseri'de göçük altında kalan işçi 3 saatte kurtarıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de göçük altında kalan işçi 3 saatte kurtarıldı

Kayseri'de KASKİ'ye ait alt yapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) için alt yapı çalışması yapan taşeron firmanın çalışmasında göçük meydana geldi. Kayan toprağın altında kalan işçi Duran Özcan için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 metre derinliğindeki kazı alanında beline kadar toprağa gömülen Duran Özcan'ı kurtarmak için kovlarla hem su hem de toprak taşıyan ekipler, Özcan'ı 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan talihsiz işçinin çaresiz bakışları ise objektiflere yansıdı. Bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Özcan, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de göçük altında kalan işçi 3 saatte kurtarıldı
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