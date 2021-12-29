Kayseri’de Gülay Şimşek’i katletmişti: O caninin cezası yükseldi!

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığa 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI YÜKSELDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu sanık Özkan Onay'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.