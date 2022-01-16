Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi
Giriş Tarihi: 16.1.2022 12:16 Son Güncelleme: 16.1.2022 13:13

Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Güzellik Show Festivali düzenlendi

Kayseri'de Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları, 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Güzellik Show Festivali'nde hünerlerini sergiledi. 2022 yılının yeri trend saç modellerinin de görücüye çıktığı festivalde berber ve kuaförler kesim renklendirme, salon topuz ve saç şov kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

Kayseri'de Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları, 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Güzellik Show Festivali'nde hünerlerini sergiledi. 2022 yılının yeri trend saç modellerinin de görücüye çıktığı festivalde berber ve kuaförler kesim renklendirme, salon topuz ve saç şov kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

Kayseri'de berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları Güzellik Show Festivali'nde buluştu.

Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video

Kayseri'de 12 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen festivale bine yakın berber kuaför ve güzellik uzmanı katıldı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

12 YIL SONRA BİR İLK

Festivalin açılış töreninde konuşan Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Serhat Özkardaş, 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Berberler ve kuaförlere artık güzellik uzmanlarını da katıldığını belirten Özkardaş; "12 yıl önce yapılan ve bir daha yapılmayan bir festivali yeniden hayata geçirdik. Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları yıllar sonra ilk kez böyle bir organizasyonla bir araya geldi. Çeşitli şov ve yarışmaların yapıldığı festivalde meslektaşlarımız hünerlerini sergiledi" diye konuştu.

BERBER VE KUAFÖRLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Festival ilk olarak Vals Dans Gurubunun dans gösterileriyle başladı. Daha sonra erkek modeller üzerinde berberler verilen süre içerisinde saç modellerini ortaya çıkarabilmek için kıyasıya yarıştı. 2022 saç modellerinin de tanıtıldığı gecede bayan kuaförlerin performansı ise renkli görüntülere sahne oldu. Bine yakın oda üyesinin katıldığı festivalde kuaförler, kesim renklendirme, salon topuz ve saç şov kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

GECEDE 200 KİYE ÖDÜL DAĞITILDI

Güzellik Show Festivali'nde kayseri'nin ilk kuaför şov ekibi de görücüye çıkarken geceye katılanlarda unutulmadı. 200 kişiye yapılan çekilişle tatil turları dahil bir çok hediye verildi. Gece berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının canlı müzik eşliğinde eğlenmelerinin ardından sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
Hatay'daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Yunanistan hakkında flaş iddia! Karasularında 12 mil talebinden vazgeçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA