Kayseri’de hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kayseri Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Ahmet Yılmaz'a hafif ticari araç çarptı. Kazanını ardından sürücü yardım çağırmak yerine olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Resul Ahmet Yılmaz ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvelik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.