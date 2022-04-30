Kayseri’de hava almak için çıktığı pencereden düşen gencin feci sonu

Talas İlçesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan Anaşehir Apartmanın 13. katında oturan Recep Göktaş, gece saat 01.00 sularında hava almak için pencereye çıktı. İddiaya göre Göktaş aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Cadde de bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Recep Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.