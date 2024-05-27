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Giriş Tarihi: 27.5.2024 14:07 Son Güncelleme: 27.5.2024 14:26

Kayseri’de idrar yolu hastalığı bulunan bir kişi, idrar yoluna metal parça soktu

Kayseri’de üretra darlığı adı verilen idrar yolundaki daralma hastalığı bulunan bir erkek, kendi kendini tedavi etmeye kalkışınca hastanelik oldu. İdrar kanalını şişe benzeyen bir metalle açmaya kalkışan hastanın idrar kanalında kalan metal saatler süren ameliyatla çıkarıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de idrar yolu hastalığı bulunan bir kişi, idrar yoluna metal parça soktu

Kayseri'de bir vatandaş idrar yollarının açılması için idrar kanalına metal parçası soktu. Parça idrar kanalının içinde kalınca hastaneye koştu. Üroloji uzmanı Dr. Bülent Altunoluk tarafından yapılan operasyonla demir başarı ile çıkarıldı. Operasyonun zorlu geçtiğini belirten Dr. Bülent Altunoluk; "Erkek idrar kanalı darlığını kendi çabası ile çözmeye çalışan hastamız son denemesinde kullandığı metal parçasının idrar kanalı deliğinden içeri kaçması sonrası başvurdu. Kanca şeklinde sonlanan metal parçasını çıkarmak kolay olmadı" dedi.

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Kayseri’de idrar yolu hastalığı bulunan bir kişi, idrar yoluna metal parça soktu
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