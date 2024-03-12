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Giriş Tarihi: 12.3.2024 14:14 Son Güncelleme: 12.3.2024 15:33

Kayseri’de iftar sofraları Büyükşehir’den

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl iki noktada kuracak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, bu yıl Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarını Cumhuriyet Meydanı’nda ve Hunat Hatun Medresesi yanında kurdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de iftar sofraları Büyükşehir’den

Kurduğu iftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek.

11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nda iftar buluşmalarını geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya bu yıl da devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hunat Hatun Medresesi kurulan iftar sofralarıyla Kayserililerle buluşturdu.

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Kayseri’de iftar sofraları Büyükşehir’den
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