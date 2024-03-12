Kayseri’de iftar sofraları Büyükşehir’den

Kurduğu iftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek.

11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nda iftar buluşmalarını geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya bu yıl da devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hunat Hatun Medresesi kurulan iftar sofralarıyla Kayserililerle buluşturdu.