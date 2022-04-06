Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de iki işçi beton blok altında kaldı
Giriş Tarihi: 6.4.2022 16:04 Son Güncelleme: 6.4.2022 18:12

Kayseri'de iki işçi beton blok altında kaldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de iki işçi beton blok altında kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi inşaatında çalışan iki işçinin üzerine beton blok düştü. İşçilerden biri hayatını kaybederken bir işçi ise ağır yaralandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi'nde tesislerin inşaatında çalışan iki işçi beton blokların altında kaldı. Taşeron firmadan çalışan işçilerin çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçilerden H.M.A, yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Daha sonra beton blok yere düşen H.M.A ile yakınında bulunan işçi C.A'nın üzerine düştü. İşçilerden H.M.A, olay yerinde hayatını kaybederken C.A ise olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kardırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Bakan Nebati ve Bakan Varank yerli otomobil Togg'un direksiyonunda! İkili arasındaki bu sözler çok konuşulur
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Askere yeni haklar
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu
"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Süperstar Ajda Pekkan'a sürpriz hediye!
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de iki işçi beton blok altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA