Kayseri’de iki işçi beton blok altında kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi'nde tesislerin inşaatında çalışan iki işçi beton blokların altında kaldı. Taşeron firmadan çalışan işçilerin çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçilerden H.M.A, yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Daha sonra beton blok yere düşen H.M.A ile yakınında bulunan işçi C.A'nın üzerine düştü. İşçilerden H.M.A, olay yerinde hayatını kaybederken C.A ise olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kardırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.