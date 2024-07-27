Kayseri’de iki otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri-Ankara karayolu Tahirİnli mahalle yol ayırımında meydana gelen kazada, Osman Ç.'nin kullandığı otomobil, M.E. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Osman Ç'nin kullandığı araç sulama kanalına düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede sulama kanalına düşen otomobildeki Safiye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Osman Ç., E.C. ve diğer aracın şoförü M.E'de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Safiye Ç.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, araçta çekici ile sulama kanalından çıkarıldı. Araçlar jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.