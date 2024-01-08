Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de inanılmaz olay: Hurdacı temizlik işçisini vurdu!
Giriş Tarihi: 8.1.2024 16:29

Kayseri'de inanılmaz olay: Hurdacı temizlik işçisini vurdu!

Kayseri'de dehşet dolu anlar yaşandı... Temizlik işçisi Mithat Y., tartıştığı hurdacı Mustafa T. tarafından av tüfeğiyle karnından vuruldu...

DHA
Kayseri’de inanılmaz olay: Hurdacı temizlik işçisini vurdu!

Kanlı olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Parkı'nda meydana geldi. Parkın temizliğinden sorumlu Mithat Y. ile hurdacılık yapan Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa T. yanındaki av tüfeğiyle Mithat Y.'yi karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mithat Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Sloganlar değil projeler kazanacak
Fizik kondisyonu bir devrelik
Murat Kurum
Tiyatro teklifi aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de inanılmaz olay: Hurdacı temizlik işçisini vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA