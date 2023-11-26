Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de inşaat işçilerini ucuz yatırım vaadi ile 14 milyon lira dolandırdı
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:53 Son Güncelleme: 26.11.2023 16:35

Kayseri'de inşaat işçilerini ucuz yatırım vaadi ile 14 milyon lira dolandırdı

Kayseri'de yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda makas aralığının düşük olduğu belirterek yüksek kar oranı vadeden bir kişi çoğunluğu kendi köylüsü olan 18 işçiyi 14 milyon lira dolandırdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de inşaat işçilerini ucuz yatırım vaadi ile 14 milyon lira dolandırdı

Kayseri'de çevresine internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığını belirten A.S, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda makas aralığının kendisine düşük tutulduğu söyledi. A.S, kar oranın yüksek olduğunu söylediği çoğunluğu kendi köylüsü olan 18 inşaat işçisinden para döviz ve altın aldı. Bu paralarla işçiler adına yatırım yaptığını belirten .A.S toplamda 14 milyon liralık vurgun yaptı.

Paraları geri ödenmeyen inşaat işçilerinin şikayet üzerine Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan A.S gözaltına alındı. 18 işçinin 14 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de inşaat işçilerini ucuz yatırım vaadi ile 14 milyon lira dolandırdı
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