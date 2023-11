Kayseri’de inşaat işçilerini ucuz yatırım vaadi ile 14 milyon lira dolandırdı

Kayseri'de çevresine internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığını belirten A.S, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda makas aralığının kendisine düşük tutulduğu söyledi. A.S, kar oranın yüksek olduğunu söylediği çoğunluğu kendi köylüsü olan 18 inşaat işçisinden para döviz ve altın aldı. Bu paralarla işçiler adına yatırım yaptığını belirten .A.S toplamda 14 milyon liralık vurgun yaptı.

Paraları geri ödenmeyen inşaat işçilerinin şikayet üzerine Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan A.S gözaltına alındı. 18 işçinin 14 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.