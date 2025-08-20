Kayseri’de inşaat işçisini ikinci el kombi tuzağıyla 43 bin lira dolandırdılar

Talas ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Nejdet Durakçı, evinde sürekli arıza veren kombisini değiştirmek için alışveriş sitelerini inceledi. Sıfıra yakın ve garantisi devam eden bir kombi bulan Durakçı, satıcıyla mesaj göndererek iletişime geçti. Iğdır'da asker olduğunu belirten satıcı, telefonla görüşemediğini sadece Whatsapp'dan mesaj yazabildiğini söyledi.

10 BİN LİRAYA ANLAŞTI, 43 BİN LİRA ÖDEDİ

Nejdet Durakçı'ya kombiyi askere gelmesi nedeniyle kullanmadan satmak dorumunda kaldığını belirten satıcı, kombiyi 10 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Nejdet Durakçı, 10 bin lirayı satıcının hesabına gönderdi. Bir süre sonra tekrara Durakçı ile iletişime geçen satıcı, 'para yatmadı', Hesap numarasını kontrol edip tekrar gönder', 'ben tekrar sana atarım' gibi sözlerle her defasında tekrar 10 bin lira göndermesini istedi. Satıcının dediğini yapan Durakçı, kombi için toplamda 43 bin lira ödeme yaptı.

KIZIMIN BESLENME MAKİNESİNİN PARASIYDI

İnternetten bulduğu ikinci el kombi için 10 bin liraya anlaşan ve dolandırıcıya 43 bin lira kaptıran Nejdet Durakçı; ". Çocuğunun sağlığı ve ailemin sıcak bir yuvası için biriktirdiğim para, dolandırıcıların eline geçti. Benim kızın engelli. Kendisi burundan hortumla sıvıyla besleniyor. Kızıma yeni bir beslenme makinesi almam gerekiyordu. Bunun için para biriktiriyordum. Ancak acilen de bir kombiye ihtiyacımız vardı. İnternetten buluğdu kombiye 10 bin lira dediler. Bendi kabul ettim. Sonra çeşitli bahanelerle bana 3 kez daha para gönderttiler. Gönderdiğim paraları da geri iade etmediler. Yaklaşan kış öncesi kızım üşümesin diye evime bir kombi almayı planlıyordum, ancak umutla çıktığım bu yol, acı bir dolandırıcılık hikâyesine dönüştü" dedi.

EŞİMLE ARAM AÇILDI

Yaşadığı bu büyük hayal kırıklığı, Nejdet Durakçı'nın sadece cebini değil, ailesinin huzurunu da yıktı. Eşiyle arası açılan Durakcı, büyük bir bunalımın eşiğinde olduğunu söyledi. İnşaatlarda çalışarak ailesini geçindiren Durakçı; "Kış aylarının yaklaşmasıyla işler azalacak ve masraflar katlanarak artacak. Tek isteğim kızıma daha iyi şartlar sunmak ve onu soğuktan korumaktı. Ama umutlarım, dolandırıcıların vicdansız ellerinde paramparça oldu" diye konuştu.