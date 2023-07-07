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Giriş Tarihi: 7.7.2023 22:41

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

Kayseri-Malatya yolunda işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı

İHA
Kayseri’de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, M.A. idaresindeki kamyonet ile K.D. yönetimindeki işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
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