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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:59 Son Güncelleme: 25.11.2024 11:03

Kayseri'de jandarma aracında mucize doğum

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde sancıları tutan hamile kadını akrabası otomobiliyle hastaneye götürmek istedi. Kar ve tipi nedeniyle araç yolda kalınca jandarmadan yardım istendi. Jandarma devriye aracına alınan hamile kadın, ambulansa ulaştırılmak istenirken jandarma aracında doğum yaptı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de jandarma aracında mucize doğum

Bünyan İlçesi Yünören Mahallesinde yaşayan N.Ş, akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı Mahallesinde yolda kaldıklarını belirterek jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye ulaşan jandarma devriyesi doğumu başlayan kadını ve akrabasını araca alarak ambulansa yetiştirilmek için intikal edildiği esnada anne D.Ş. devriye aracının içerisinde doğum yaptı.

Doğumda sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren anne D.Ş ve bebeği daha sonra ambulansa teslim edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kayseri'de jandarma aracında mucize doğum
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