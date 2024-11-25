Kayseri’de jandarma aracında mucize doğum

Bünyan İlçesi Yünören Mahallesinde yaşayan N.Ş, akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı Mahallesinde yolda kaldıklarını belirterek jandarmadan yardım istedi.



Bölgeye ulaşan jandarma devriyesi doğumu başlayan kadını ve akrabasını araca alarak ambulansa yetiştirilmek için intikal edildiği esnada anne D.Ş. devriye aracının içerisinde doğum yaptı.



Doğumda sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren anne D.Ş ve bebeği daha sonra ambulansa teslim edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.