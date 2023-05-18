Kayseri’de kaçak et operasyonu

Kayseri'de bir işyerinden gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak üzerinde bulunan bir işyerine baskın yaptı.

Toplu et satışının da yapıldığı öğrenilen işyerinin depo kısmında 20 ton kokmuş et ile sakatat bulundu. Az bir kısmının faturalı tamamına yakınını ise kaçak olduğu öğrenilen etlere el konuldu.

İMHA EDİLECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı işyerindeki poşetlere doldurulmuş etler, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis işletme sahibi A.A.,yı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.