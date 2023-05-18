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Giriş Tarihi: 18.5.2023 23:09 Son Güncelleme: 18.5.2023 23:41

Kayseri’de kaçak et operasyonu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine baskın yaptıkları bir işyerinde 20 ton kokmuş et ele geçirdi. Kilosu 150 liradan piyasaya sürülmeye hazırlanan etlere el konulurken işyeri sahibi ise gözaltına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kaçak et operasyonu

Kayseri'de bir işyerinden gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak üzerinde bulunan bir işyerine baskın yaptı.

Toplu et satışının da yapıldığı öğrenilen işyerinin depo kısmında 20 ton kokmuş et ile sakatat bulundu. Az bir kısmının faturalı tamamına yakınını ise kaçak olduğu öğrenilen etlere el konuldu.

İMHA EDİLECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı işyerindeki poşetlere doldurulmuş etler, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis işletme sahibi A.A.,yı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de kaçak et operasyonu
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