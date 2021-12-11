Kayseri’de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı

ŞÜPHELİ MİNİBÜSTEN 31 GÖÇMEN ÇIKTI

Minibüs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, 19 erkek 2 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu minibüste arama yaptı. Şüphelilerin ise Suriye uyruklu kaçak göçmen oldukları anlaşıldı. Şanlıurfa'dan Çoruma gitmeye çalıştıkları anlaşılan göçmenler araçtan indirilerek üst aramaları yapıldı. Şüphelilerde ve araçta suç unsuru malzemelere rastlanılmadı.