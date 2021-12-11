Kayseri’de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı

Kayseri'de gece saatlerinde polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan minibüs güzergah değiştirerek kaçmaya başladı. Harekete geçen Kayseri polisi terör konulu araç olabileceği ihtimali üzerine alarma geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği olayda Şanlıurfa plakalı minibüs takibe alındı. Polis Kayseri-Malatya Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına girmeden Mimarsinan Mahallesinden tekrar anayola çıkmaya çalışan minibüsün yolunu Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde kesti. Zırhlı araca çarparak duran minibüste bulunanlar araçtan indirilerek yere yatırıldı.
ŞÜPHELİ MİNİBÜSTEN 31 GÖÇMEN ÇIKTI
Minibüs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, 19 erkek 2 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu minibüste arama yaptı. Şüphelilerin ise Suriye uyruklu kaçak göçmen oldukları anlaşıldı. Şanlıurfa'dan Çoruma gitmeye çalıştıkları anlaşılan göçmenler araçtan indirilerek üst aramaları yapıldı. Şüphelilerde ve araçta suç unsuru malzemelere rastlanılmadı.
TAKLACI GÜVERCİLERİNİ DE YANLARINA ALMIŞLAR
Araçta bomba olabilme ihtimaline karşı yapılan detaylı aramalarda bir kutu içerisinde maddi değeri yüksek 10 adet taklacı güvercin çıktı. Yol kenarında bekletilen göçmenlere özel harekat polisleri üşümemeleri için battaniye verdi. Kaçak göçmenler daha sonra minibüsle Kayseri Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine götürüldü.