Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir taraftan şehirdeki olaylara müdahale ederken, diğer taraftan da geleceğin itfaiyecilerinin eğitimine katkı sağlıyor.

Kayseri'de kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimi | Video

Bu kapsamda Kayseri'deki teknik okullarda öğrenim gören itfaiyeci adayı kadın stajyer öğrenciler için eğitim içerikli tatbikat gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın gerçeğini aratmayan tatbikat eğitiminde nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Eğitim içerikli tatbikata, 3'ü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve 3'ü de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 6 kadın stajyer öğrenci katılırken, usta itfaiye erleri de tatbikata destek verdi.

"ÖĞRENCİLERİN TECRÜBELERİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tatbikat eğitimleri esnasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, öğrencilerin bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kendi alanımızdaki öğrencilere eğitim vermek suretiyle bu alanda bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedefledik" dedi.

"CİNSİYET DEĞİL, CESARET ÖN PLANDA"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, acil durum ekiplerinin yapmış olduğu görevlerde cinsiyet değil, cesaretin ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir ayrım yapmadan, gereken bütün bilgileri, eğitimleri ve çalışma yöntemlerini arkadaşlara kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Eğitim tatbikatına katılan Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Çiğdem Oruç ise "Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj yapıyorum. Bana bu imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Eğitim tatbikatında stajyer öğrencilere, trafik kazalarına müdahale yöntemleri, yangınlara müdahale yöntemleri, herhangi bir gaz kaçağında neler yapması gerektikleri, kapalı ortama girişteki hal, hareket ve davranışlarının neler olması gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.