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Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:13 Son Güncelleme: 30.12.2024 15:24

Kayseri’de kahreden olay! Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hayattan kopardı

Kayseri’de müstakil evde kalan anne ve 5 çocuğu sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 2 çocuk hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kahreden olay! Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hayattan kopardı

Merkez Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi yaşayan anne Necla Polat ve çocuklarından haber alamayan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen ekipler anne ve 5 çocuğunu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı muayenede sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne Necla Polat ile çocukları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan 14 yaşındaki Nurullah Polat ile 11 yaşındaki Bünyamin Polat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ve üç çocuğunun tedavileri sürerken, babanın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri’de kahreden olay! Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hayattan kopardı
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