Kayseri’de kahreden olay! Sobadan sızan gaz 2 kardeşi hayattan kopardı

Merkez Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi yaşayan anne Necla Polat ve çocuklarından haber alamayan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen ekipler anne ve 5 çocuğunu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı muayenede sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne Necla Polat ile çocukları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan 14 yaşındaki Nurullah Polat ile 11 yaşındaki Bünyamin Polat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ve üç çocuğunun tedavileri sürerken, babanın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.