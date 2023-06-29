Kayseri’de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı

Kayseri-Sivas karayolunun Yeşilyurt mevkiinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ali Kara idaresindeki minibüs ile Musa Aydrın'ın kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüje çıkarken kamyonet ise direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet şoförü ile minibüste bulunan toplam 15 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fikret Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas Karayolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.