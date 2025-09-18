Kayseri’de kan donduran olay! İş adamı ofisinde ölü bulundu

Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan Biricik Tekstil'in kurucusu iş insanı Ahmet Biricik (85), oğlu tarafından ofisinde hareketsiz halde bulundu.

İŞ ADAMININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Biricik'in ölümünü şüpheli olarak görülmeyerek, normal ölüm olarak değerlendirildi. Biricik'in cenazesi morga kaldırıldı.