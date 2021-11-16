Kayseri’de kan donduran olay! Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartışma çıktı.

KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.