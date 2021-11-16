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Giriş Tarihi: 16.11.2021 00:52

Kayseri'de kan donduran olay! Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü

İHA
Kayseri’de kan donduran olay! Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti. Kızını öldüren cani baba, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartışma çıktı.

KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

5 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kayseri'de kan donduran olay! Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü
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