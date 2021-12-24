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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:33

Kayseri'de kanlı olay! Eşini sokak ortasında bıçakladı!

DHA
Kayseri’de kanlı olay! Eşini sokak ortasında bıçakladı!

Kayseri'de koca dehşeti yaşandı... Ali Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Tüyler ürperten olay, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu Ali Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Ali Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de kanlı olay! Eşini sokak ortasında bıçakladı!
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