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Giriş Tarihi: 7.1.2022 16:32

Kayseri'de kanlı olay: Komşu dehşet saçtı!

DHA
Kayseri’de kanlı olay: Komşu dehşet saçtı!

Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı... Cengiz Ş., tartıştığı komşusu Mehmet Özsoy'u tabancayla vurarak yaraladı. İşte haberin detayları...

Kanlı olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Metehan Sokak'ta 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bina içinde karşılaşan Cengiz Ş. ile komşusu Mehmet Özsoy arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz Ş., belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Özsoy'a 3 el ateş etti. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özsoy, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Cengiz Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kayseri'de kanlı olay: Komşu dehşet saçtı!
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