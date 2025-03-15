Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Akça Sokak üzerinde bulunan binanın Bodrum katında yaşayan Suriyeli anne Meysa Ahmed ile çocukları Mustafa (4) Dağha (3) ve gece sobadan sizden karbonmonoksit tadından zehirlendi. Sabah eve gelen yakınları anne ve iki çocuğunu baygın halde bularak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede anne ve 2 çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.