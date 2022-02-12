Kayseri’de katibin telefonu çalınmıştı: O sanık hakkında karar verildi!

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. 4 gün önce cezaevinden çıkan Murat H., daha önce yargılandığı Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelip mahkeme karar örneğini almak istedi. Duruşma salonuna giren Murat H., burada şarjda takılı olan katip Şener Sarıaslan'ın cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Murat H., 2 gün sonra yeniden geldiği Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme mübaşirinin dikkatiyle şikayet üzerine gözaltına alındı.

Murat H. hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat H. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Murat H.'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin azaldığı belirtildi. İddianamede, ifadesine de yer verilen Murat H., "Mahkeme kapısından içeri girdim. Yazı yazan bir ağabey vardı. Masanın üzerinde kağıt ve telefon vardı. Telefonu alıp, çıktım. Telefona bir şey yapmayacaktım. Hırsızlık kastıyla telefonu almadım" dedi.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Murat H. katılmazken, şikayetçi katip mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi Birol Küçük, Kayseri Şehir Hastanesi'nden sanık Murat H. hakkında alınan heyet raporunu okuyarak akıl sağlığının yerinde olmadığının anlaşıldığını söyleyip dosyaya koydu.

Şikayetçi olmadığını söyleyen katip Şener Sarıarslan ise, "Olay günü telefonum, duruşma salonunda şarjda takılıydı. Ardından da şüpheli telefonumu çaldı. Telefonum bulunup bana geri getirildiğinde hasarlı geldi. Zararım bin TL civarındadır. Sanıktan şikayetçi değilim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlansın" dedi.

Hakim, sanık Murat H.'nin 'hırsızlık' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınması gerektiğine hükmetti.