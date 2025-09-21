Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.9.2025 19:08 Son Güncelleme: 21.9.2025 19:23

Kayseri’de kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti

Kayseri'de Erciyes’in eteklerindeki Kırlangıç Vadisi’ne giden dağcı Nurettin Özcan, tırmanış sırasında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Erciyes'te sabah saatlerinde 4 kişilik dağcı gurubu ile tırmanışa giden Nurettin Özcan (47), Kırlangıç Vadisi'nde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Özcan'ın ağır yaralandığı kaza sonrası arkadaşları 112'yi arayarak yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye 112, polis, AFAD, PAK ve TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı muayenede Nurettin Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cesedi, kurtarma ekibi tarafından düştüğü bölgeden sedye ile çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

