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Giriş Tarihi: 24.6.2023 14:15 Son Güncelleme: 24.6.2023 14:25

Kayseri'de kaza: 3 ölü 16 yaralı

Bayram tatili için Van'dan İstanbul'a giden yolcuları taşıyan minibüs Kayseri'de tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü 16 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kaza: 3 ölü 16 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunun Karatay mevkiinde minibüs ile TIR çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 11, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede yolcu binanın minibüsünde bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 16 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yolcunun cesediyse olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Van'dan yola çıkan minibüsün bayram tatili için olcularını İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.

Kaza yapan araçların çekilmesi ile Kayseri Malatya karayolunda ulaşım tekrar sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken TIR şoförü ise gözaltına alındı.

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Kayseri'de kaza: 3 ölü 16 yaralı
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