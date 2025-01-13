Kayseri’de kaza yapan araçlar alev aldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmus A. idaresindeki 35 SA 707 plakalı motosiklet ile Kuddusi S. yönetimindeki 38 AHU 215 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralanırken, her iki araçta alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.