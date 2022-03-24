Kayseri’de kediye tekme atan müdürle ilgili soruşturma başlatıldı

Merkez Melikgazi İlçesi Eğribucak mahallesinde bulunan bir Anadolu lisesinde öğrencilerin üşümesin diye içeri aldığı kediyi gören okul müdürü Nuri Balı'nın kediyi ensesinden tutup futbol topuna vurur gibi tekme attığı anlar bir öğrenci tarafından görüntülendi. Sabah'ın ulaştığı o görüntüler hem okulda, hem de velilerle infial uyandırdı.

Kayseri'deki lisede skandal görüntüler! Kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı | Video

MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SABAH'ın haberinin ardından bir açıklama yapan kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü kediye şiddet uygulayan okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitimden yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.