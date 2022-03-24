Kayseri’de kediye tekme atan müdürle ilgili soruşturma başlatıldı

Merkez Melikgazi İlçesi Eğribucak mahallesinde bulunan bir Anadolu lisesinde öğrencilerin üşümesin diye içeri aldığı kediyi gören okul müdürü Nuri Balı'nın kediyi ensesinden tutup futbol topuna vurur gibi tekme attığı anlar bir öğrenci tarafından görüntülendi. Sabah'ın ulaştığı o görüntüler hem okulda, hem de velilerle infial uyandırdı.
Kayseri'deki lisede skandal görüntüler! Kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı | Video
MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SABAH'ın haberinin ardından bir açıklama yapan kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü kediye şiddet uygulayan okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitimden yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
ÖĞRENCİLER SOĞUKTAN DONMASIN DİYE İÇERİ ALDI
Anadolu lisesinin bahçesinde bekleyen kedinin titrediğini gören öğrenciler, kediyi soğuktan donmaması için okula aldı. Öğrenciler okulun giriş kapısının hemen yanında bulunan bekleme alanına getirdikleri kediyi ısıtmaya çalıştı. Okula giren öğrenciler kediyi bir süre sevdikten sonra sınıflarına gittiler.
KEDİYE FUTBOL TOPUNA VURUR GİBİ TEKME ATTI
Öğrencilerin sınıflarına girmesiyle birlikte okula giriş yapan müdür Nuri Ballı, kediyi görür görmez ensesinden tutarak dışarı çıkardı. Balı, daha sonra kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Vicdansız müdürün tekme attığı peşinden gittiği sırada ise görüntü sonlandı.