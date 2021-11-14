Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:45

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İHA
Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan 10 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ve kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA