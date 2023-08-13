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Giriş Tarihi: 13.8.2023 21:57

Kayseri'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı.

AA
Kayseri’de kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i polis 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale etmek isteyen ekiple de tartışan A.T. elindeki tüfekle ateş açtı.

Polis memuru M.A. göğsünden, kıraathanede bulunan M.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.T. gözaltına alınırken, olay yerinden yaya olarak kaçan M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kayseri'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1'i polis 2 kişi yaralandı
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