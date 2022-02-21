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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:09 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:19

Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Develi İlçesinde 6 çocuk sahibi Fatma-Mehmet Ateşsoy çiftinin kavgası cinayetle son buldu. Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatma Ateşsoy, polise verdiği ifadede "Ben öldürmedim. Kendisi bıçağın üzerine düştü" dedi.

Develi İlçesinde kamyon şoförlüğü yapan Mehmet Ateşsoy (52) ile eşi Fatma Ateşsoy (44) arasında gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen çiftten Fatma Ateşsoy, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı.

Komşular evden gelen sesler üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis Mehmet Ateşsoy'u yerde kanlar içersinde buldu.

Eve çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Devel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ateşsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, sorgusunda suçlamaları reddederek; "Aramızda geçimsizlik vardı. Elinde bıçakla üzerime yürüdü. Çıkan arbedede yerdeki bıçağın üzerine düştü. Onu ben öldürmedim" dedi.

Fatma Ateşsoy, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldürdü
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