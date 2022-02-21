Kayseri’de kocasını bıçaklayarak öldürdü

Develi İlçesinde kamyon şoförlüğü yapan Mehmet Ateşsoy (52) ile eşi Fatma Ateşsoy (44) arasında gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen çiftten Fatma Ateşsoy, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı.

Komşular evden gelen sesler üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis Mehmet Ateşsoy'u yerde kanlar içersinde buldu.

Eve çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Devel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ateşsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, sorgusunda suçlamaları reddederek; "Aramızda geçimsizlik vardı. Elinde bıçakla üzerime yürüdü. Çıkan arbedede yerdeki bıçağın üzerine düştü. Onu ben öldürmedim" dedi.

Fatma Ateşsoy, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.