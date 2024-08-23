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Giriş Tarihi: 23.8.2024 10:25 Son Güncelleme: 23.8.2024 10:28

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü!

Yozgat’tan Kayseri'ye giden hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralı kurtuldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü!

Yozgat'tan Kayseri'nin Felahiye ilçesi yönünde seyreden F.E yönetimindeki hafif ticari araç, Karaşeyh mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALI KURTULDU

Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.E'nin cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü!
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