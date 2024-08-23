Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü!

Yozgat'tan Kayseri'nin Felahiye ilçesi yönünde seyreden F.E yönetimindeki hafif ticari araç, Karaşeyh mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALI KURTULDU
Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.E'nin cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.