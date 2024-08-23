Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü!

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALI KURTULDU

Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Z.E'nin cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.