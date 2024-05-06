Kayseri’de kontrolden çıkan TIR 5 aracı biçti; 9 yaralı

Merkez Melikgazi ilçesi Nalç bulvarı üzerinde seyreden TIR, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıktıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR, PTT'ye ait bir kamyona çarparak ancak durabildi. Kazanın ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralardan 3'ü ayakta tedavi edilirken 6 yaralı ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karşı araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.