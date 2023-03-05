Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de korkunç kaza! Çekiciyle çarpışan tır alev aldı: Sürücü son anda kurtarıldı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 09:10

Kayseri'de korkunç kaza! Çekiciyle çarpışan tır alev aldı: Sürücü son anda kurtarıldı

Kayseri'de çekiciyle çarpışan tır alev aldı. Kazada sürücüler yaralanırken, tırın üzerinde bulunan 3 otomobil yanarak hasar gördü. Tır ve üzerindeki araçlar ile çekici de incelemenin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri’de korkunç kaza! Çekiciyle çarpışan tır alev aldı: Sürücü son anda kurtarıldı

Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Mevkii'nde meydana gelen kazada, V.E. hakimiyetindeki 34 CSL 48 plakalı tır ile M.K. idaresindeki 38 JJ 068 çekici, polis uygulama noktasına kısa bir mesafede çarpıştı.

Kazanın ardından yanan yatan tır alev alırken, çekici de refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Uygulama noktasındaki polis, yanan tıra müdahale ederken, sıkışan sürücüyü de camı kırarak kurtardı. İhbar üzerin bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralı sürücülerde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Tır ve üzerindeki araçlar ile çekici de incelemenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Masadaki kirli pazarlıklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de korkunç kaza! Çekiciyle çarpışan tır alev aldı: Sürücü son anda kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA