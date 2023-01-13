Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de korkunç kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Giriş Tarihi: 13.1.2023 01:37

Kayseri'de korkunç kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cip ile ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Kayseri’de korkunç kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 38 AV 316 plakalı cip ile 38 RL 162 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, cipte bulunan A.C., E.C., Y.C. ile ticari araçta bulunan M.Y., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
6'lı masanın medyadaki yandaşları da ümidi kesti; Çok sert ifadeler, ağır eleştiriler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsveç'teki alçak eylemin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
Özgür Özel'in iddiaları yalan çıktı! İçişleri'nden açıklama
EYT'liye devlet garantili tazminat!
Bay Kemal’in tek umudu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de korkunç kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA