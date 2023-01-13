Kayseri’de korkunç kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 38 AV 316 plakalı cip ile 38 RL 162 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, cipte bulunan A.C., E.C., Y.C. ile ticari araçta bulunan M.Y., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

