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Giriş Tarihi: 22.7.2022 00:32

Kayseri'de korkunç kaza! Saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Kayseri’de korkunç bir olay yaşandı. Develi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Kayseri’de korkunç kaza! Saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Erciyes karayolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kamyon sürücüsü M.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.T. ve İ.A. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T. ve İ.A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Kayseri'de korkunç kaza! Saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
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