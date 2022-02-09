Kayseri’de korkunç olay! Kiracı dehşet saçtı: Amatör kulüp başkanını bıçakla yaraladı

BIÇAK İLE SALDIRDI

Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı.