Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de korkunç olay! Kiracı dehşet saçtı: Amatör kulüp başkanını bıçakla yaraladı
Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:00 Son Güncelleme: 9.2.2022 18:06

Kayseri'de korkunç olay! Kiracı dehşet saçtı: Amatör kulüp başkanını bıçakla yaraladı

İHA
Kayseri’de korkunç olay! Kiracı dehşet saçtı: Amatör kulüp başkanını bıçakla yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İcra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, işletmenin bıçaklı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı.

BIÇAK İLE SALDIRDI

Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de korkunç olay! Kiracı dehşet saçtı: Amatör kulüp başkanını bıçakla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA