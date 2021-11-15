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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 21:30

Kayseri'de korkunç olay! Tartıştığı kızını boynundan bıçakladı

İHA
Kayseri’de korkunç olay! Tartıştığı kızını boynundan bıçakladı

Kayseri'de meydana gelen korkunç olayda, Basri K., kızı Ş.T. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğazından bıçaklayan şahıs daha sonra ekipleri arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Basri. K., gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de korkunç olay! Tartıştığı kızını boynundan bıçakladı
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