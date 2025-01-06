Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de korkutan kaza: Servis minibüsü ile otomobil biribirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 6.1.2025 12:27

Kayseri'de korkutan kaza: Servis minibüsü ile otomobil biribirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’de korkutan kaza: Servis minibüsü ile otomobil biribirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Karakaya-Özvatan kavşağında meydana geldi. M.Ö. (53) idaresindeki 38 S 7107 öğrenci servisi minibüsü ile Y.K. (32) yönetimindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de korkutan kaza: Servis minibüsü ile otomobil biribirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA