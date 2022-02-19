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Giriş Tarihi: 19.2.2022 03:23

Kayseri'de korkutan yangın! 10 işyeri ve 3 TIR alevlere teslim oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de korkutan yangın! 10 işyeri ve 3 TIR alevlere teslim oldu

Kayseri'de Nakliyeciler Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında 10 işyeri ile 3 TIR alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyenin 3 buçuk saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi

Merkez Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede aynı bloktaki dükkanlara sıçradı.


Sebebi henüz belirlenemeyen yangında işyerleri önünde park halinde bulunan 3 TIR'da alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü. İşyeri sahipleri de siteye gelerek söndürme çalışmalarını endişeli bakışlarla izledi.


İtfaiyenin 3 buçuk saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kayseri'de korkutan yangın! 10 işyeri ve 3 TIR alevlere teslim oldu
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