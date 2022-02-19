Kayseri’de korkutan yangın! 10 işyeri ve 3 TIR alevlere teslim oldu

Merkez Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede aynı bloktaki dükkanlara sıçradı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında işyerleri önünde park halinde bulunan 3 TIR'da alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü. İşyeri sahipleri de siteye gelerek söndürme çalışmalarını endişeli bakışlarla izledi. İtfaiyenin 3 buçuk saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.