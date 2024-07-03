Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği düzenlendi
Giriş Tarihi: 3.7.2024 15:56 Son Güncelleme: 3.7.2024 17:58

Kayseri’de ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde “Koruyucu Aile Günü” etkinliği düzenlendi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Koruyucu Aile Günü" Etkinliği düzenledi. Etkinlikte Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli spor aktiviteleri ve danslar eşliğinde spor eğlenceleri ile oyunlar düzenlenirken koruyucu aileler ve çocuklar etkinlikte spor ve eğlence dolu bir günü geride bıraktı.

Koruyucu Aile Günü Etkinliği'nde çocuklar spor ve eğlence dolu etkinlikte yaşıtları ile sosyalleşirken koruyucu ailelerde özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Kayseri’de ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği düzenlendi
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