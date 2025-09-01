Kayseri’de madde bağımlısı kişi tartıştığı apartman görevlisini öldürdü

Olay Talas ilçesi Mevlana mahallesi Uçar sokak'ta meydana geldi. Apartmanda oturan Battal Uçar daha önceden tartıştığı ve iki kez şikayet ettiği bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Battal Uçar yanında bulunan bıçakla bina görevlisine saldırdı. Vücudun çeşitlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Bektaş Aşçıpınar, kanlar içerisinde yeri yığıldı. Olay gören finansalinden ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk muayenede ağır yaralı olduğu belirlenen Bektaş Aşçıpınar ilk müdahalenin ardından ambulansta Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk babası Bektaş Aşçıpınar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra binanın önüne oturarak sigara içen cinayet zanlısı Battal Uçar yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Bata Uçar'ın madde bağımlısı olduğu öğrenildi.