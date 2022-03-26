Kayseri’de maden ocağında göçük!

Yahyalı İlçesi Delikkaya Mahallesinde bulunan çinko madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK BABASI İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede kurtarma çalışmalarına başlanılan madende iki işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri ilk olarak göçük altındaki Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı. Evil ve iki çocuk babası olan Mustafa Kayadelen'in cesedi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Çinko madeninde göçüğün olduğu bölümde enkaz taşıma işlemi yapan kurtarma ekibine ses veren işçi Murat Erdil için ekipler zamanla yarıştı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmayla göçükte alan açan ekipler, yaralı işçiye ulaştı. Murat Erdil, kurtarma ekipleri tarafından madenden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Erdil, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

